MARIANI: «NESSUN ACCORDO SUL BILANCIO»

Il documento economico e finanziario e il Bilancio di previsione approvati alle tre di questa notte dalla maggioranza di centro destra, hanno visto il mio voto convintamente contrario. Sento la necessità di ribadire, dopo aver dato battaglia nelle Commissioni e in Aula, la mia sonora bocciatura a quanto partorito dal governo Marsilio. Il documento economico e finanziario e il Bilancio di previsione approvati alle tre di questa notte dalla maggioranza di centro destra, hanno visto il mio voto convintamente contrario. Sento la necessità di ribadire, dopo aver dato battaglia nelle Commissioni e in Aula, la mia sonora bocciatura a quanto partorito dal governo Marsilio.

Nei giorni di discussione ho avuto modo di denunciare mancanze sostanziali e di metodo e coerentemente ieri, ho rifiutato qualsiasi ipotesi di accordo o spartizione.

Non ritengo riprovevoli di per sé accordi tra maggioranza e opposizione, anzi, in alcuni casi se dettati dal superiore interesse della Comunità che si rappresenta, possono sicuramente considerarsi positivi, ma non mi appassionano contentini da sterile “lista della spesa" che nessun beneficio portano ai territori. Per questo, tenendo fede ai miei principi e valori e considerando l'inadeguatezza dei documenti presentati, sui quali ricordo non si è avuta la decenza neppure di una relazione in Consiglio, ho da subito espresso chiaramente la mia avversità dando battaglia fino alla fine. Una battaglia che riprenderò con rinnovato vigore alla riapertura dei lavori a Gennaio.

Sandro Mariani

Capogruppo Abruzzo in Comune