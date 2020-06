VA ON LINE ED E' SUBITO UN SUCCESSO IL VIDEO AMERICANO DELLA CANTANTE TERAMANA ANGELICA VOLPI

E’ on line da poche ore, ma è già un successo, il video dell’ultima canzone dell’artista teramana Angelica Volpi, in arte Angelica, dal titolo l’Amore è un attimo, canzone che segna una svolta professionale di grande importanza nella carriera della talentuosa cantautrice. Registrato in America, negli studi del “Cove City Sound Studio Inc” di Richie Cannata, il sassofonista di Billy Joel, dove hanno registrato artisti come Anastacia, Celine Dion, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Marc Anthony, “L’amore è un attimo” è un gioco a due voci, una pennellata di velluto sulle emozioni, scolpito dall’intimità vocale di Angelica e di Jay Dref artista dalla superba abilità e dalla tecnica raffinata, cresciuto formandosi alla Juilliard e lanciato dal candidato al Grammy e all'Oscar Stephan Moccio (autore di Celine Dion, The Weeknd, Dua Lipa, Miley Cyrus)

Ad accompagnare Angelica Volpi in questo suo sogno americano (che non è il primo, visto che ha già cantato nella sigla di una fortunata serie tv), un nutrito gruppo di musicisti teramani, a cominciare da Vincenzo Irelli, che è anche il produttore, per arrivare alla batteria di Glauco Di Sabatino, alla chitarra di Enrico Irelli, al violoncello di Antonio D’Antonio, al violino di Angela Di Giuseppe e agli archi del quartetto della Benedetto Marcello.

Un brano che segna una svolta, dicevamo, nella carriera di Angelica, perché nel gioco a due riesce ad esprimere, nell’intreccio delle vocalità, tutta la gamma cromatica di una voce splendida.

ASCOLTA L'AMORE E' UN ATTIMO