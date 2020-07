LA RICCITELLI RIPRENDE LA SUA ATTIVITA' CON DUE APPUNTAMENTI

Dopo i mesi dell’isolamento e della “quarantena”, torna la musica dal vivo della Riccitelli con due appuntamenti che sanno di “speciale”. Il primo, martedì 21 luglio p.v. alle ore 19 nella suggestiva cornice dei Giardini “Marco Pannella” della Provincia di Teramo, per ripartire, prendendo in prestito le parole del nuovo direttore artistico Nazzareno Carusi, “dall’espressione prima e più intensa della musica, quella della voce umana. Una voce nostra, della nostra città, una voce teramana”. La voce è quella di Alba Riccioni, che si esibirà in duo con Tatiana Vratonjic al pianoforte. In programma, una selezione di arie dalla Carmen di Bizet, le Nozze di Figaro di Mozart, Giulio Cesare di Haendel, Gianni Schicchi di Puccini, e infine l’omaggio a Tosti e alla canzone napoletana.

Decisamente diverso l’appuntamento del 31 agosto, una “prima volta” per la Riccitelli che realizzerà un concerto al Parco Fluviale alle prime luci dell’alba. La manifestazione, evento di apertura di “Teramo Natura Indomita” a cura del Comune di Teramo, avrà inizio alle 6 del mattino, allo spuntar del sole, con Daniele Falasca accordion e Arturo Valiante al pianoforte.

Nel ricordare l’obbligo al rispetto delle norme di prevenzione antiCovid, in conformità alle disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il numero delle presenze dovrà essere limitato e soggetto a registrazione. Pertanto è indispensabile la prenotazione su Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , al numero telefonico 0861/243777 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì, sulla pagina Facebook della Riccitelli.