VIDEO / CON "NATURA INDOMITA" NASCE IL PRIMO CARTELLONE ESTIVO DELLA CITTA' DI TERAMO CON 160 ARTISTI COINVOLTI E 70 EVENTI

Le colorate opere d’arte del collettivo Cracking Art arrivano per la prima volta in Abruzzo animando il centro storico e il parco fluviale di Teramo come segno distintivo degli eventi di una estate da vivere all’aperto. La storia di Teramo è ricca di avvenimenti che hanno messo a dura prova il carattere degli abitanti; eventi naturali ed eventi storici che hanno distrutto edifici, sconvolto l’economia e reso difficile la sopravvivenza stessa della città. Una città inserita in una regione in cui la natura domina e la rende peculiare rispetto a tutte le altre. Il parco nazionale che lo contraddistingue è stato uno dei primi d’Italia e noto in tutto il mondo per la conservazione di alcune tra le specie faunistiche italiane più importanti. Da queste caratteristiche trae ispirazione il titolo della installazione: Natura Indomita. Un riferimento alla natura, che esprime una indomita tendenza al rinnovamento e al perseguimento della vita, sempre nuova, sempre diversa. Nondimeno al carattere della gente che abita questi luoghi, che non si è mai arresa alle avversità e ha saputo rinnovarsi abitando il proprio territorio. L’esposizione sarà una mappatura simbolica delle città per farla riscoprire dai cittadini e da tutti coloro che verranno richiamati dagli eventi in cartellone.

Un percorso che ha un ideale inizio presso il laghetto della Villa Comunale, dove rane multicolore galleggeranno placidamente sull’acqua donando un insolito aspetto fiabesco. Rondini giganti saranno protagoniste con il loro messaggio di rinascita presso i Giardini Gambacorta, piazza Sant’Agostino e nell’area verde di Fonte della Noce. Nella centrale area pedonale si potranno incontrare chiocciole che si arrampicano sulla struttura specchiante di Largo San Matteo, mentre tre chiocciole giganti coloreranno di un fucsia intenso Piazza Martiri della Libertà, portando il tradizionale messaggio di rigenerazione che gli artisti le hanno affidato. Poco distante, in via Vescovado, un grande elefante rosso si porrà a sostegno di uno degli edifici lesionati dall’ ultimo sisma. Curiose apparizioni di orsi e lupi, animali simbolo della natura abruzzese, caratterizzeranno corso De Michetti e la rotonda di piazza dei Caduti per la Libertà. Infine due maxi conigli accoglieranno i visitatori del parco fluviale nelle aree dei due principali accessi. La scelta di Cracking Art | Teramo - Natura Indomita assume dunque una duplice valenza: quella di presentare un evento di promozione del contemporaneo, in un’ottica di ripartenza culturale oggi assolutamente necessaria e nel contempo quello di riuscire a far dialogare i linguaggi dell’arte contemporanea con luoghi densi e ricchi di storia così come in quelli legati alla modernità. Gli animali, opere d’arte di Cracking Art, saranno presenze vivaci e rassicuranti nell’estate teramana, creando un’atmosfera da fiaba e valorizzando le evidenze architettoniche che andranno ad abitare, coinvolgendo lo spettatore, sia esso adulto o bambino, ed entrando con quest’ultimo in totale empatia.

ASCOLTA QUI L'ASSESSORE FILIPPONI ED ALFREDO NATALI (BIG MATCH)