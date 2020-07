VIDEO / TERAMO NATURA INDOMITA, ECCO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI DI AGOSTO, GRAN FINALE CON IL CONCERTO, IL 4 SETTEMBRE DI EUGENIO FINARDI

Rinasce a Teramo un grande rapporto con le associazioni culturali che avranno a disposizione palchi e sicurezza per poter far conoscere la loro arte a cittadini e tuiristi. Gli eventi si terranno dal giovedi alla domenica.

TERAMO NATURA INDOMITAPARCO FLUVIALE

Dal 31 luglio al 4 settembre 2020 La cultura e la creatività abruzzese animeranno gli spazi del parco fluviale di Teramo in una rassegna che vedrà avvicendarsi dal giovedì alla domenica concerti, spettacoli teatrali, esposizioni, incontri letterari, attività motorie e momenti didattici. Oltre 60 gli appuntamenti che si svolgeranno nelle tre aree del parco che ospiteranno Teramo Natura Indomita, tutti caratterizzati dal desiderio di far rivivere la nostra città ed offrire un intrattenimento adatto a tutte le età e alle più svariate esigenze. Fonte Della NoceIn questo spazio storico si svolgeranno attività ludico-didattiche per bambini, iniziative per gli amanti del benessere e incontri culturali. La suggestiva area antistante la Fonte è stata allestita come uno spazio espositivo aperto alla città, in cui tutti potranno esporre le proprie opere per un giorno. I primi giorni coinvolgeranno artisti riconosciuti e sperimentali come Giovanni Melarangelo, il 6 agosto, Pino Monaco e Fabrizio Sannicandro rispettivamente 7 e 8 agosto e ancora, tra gli altri, Alberto Chiarini, Guido Montauti, i cui familiari hanno subito sostenuto con entusiasmo l’iniziativa.

