ALBA IN MUSICA CON LA RICCITELLI, AL PARCO FLUVIALE

Appuntamento all’alba venerdì 31 luglio per la Riccitelli, che propone un inedito concerto alle 6 del mattino con Daniele Falasca accordion e Arturo Valiante al pianoforte.

Evento di apertura di “Teramo Natura Indomita” a cura del Comune di Teramo, le musiche di Daniele Falasca accompagneranno allo spuntar del sole il pubblico seduto sull’erba, in mezzo alla natura lussureggiante del Parco Fluviale, nell’area prato antistante il ponte di legno che porta al ristorante Madre Natura.

E dopo, caffè e cornetti per tutti offerti dalla Riccitelli e da PanCaffè.

Nel ricordare l’obbligo al rispetto delle norme di prevenzione antiCovid, in conformità alle disposizioni di contenimento dell’emergenza sanitaria ancora in corso, il numero delle presenze dovrà essere limitato e soggetto a registrazione. Pertanto è indispensabile la prenotazione su Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , al numero telefonico 0861/243777 dalle 10 alle 12 dal lunedì al venerdì, sulla pagina Facebook della Riccitelli.