TERAMO NATURA INDOMITA / ALBA IN MUSICA AL PARCO FLUVIALE, IN TANTI HANNO PARTECIPATO

C'è stata una grande partecipazione, soprattutto di giovani, stamattina all'alba, al Parco Fluviale per la prima di Teramo Natura Indomita che ha visto il concerto di Arturo Valiante e di Daniele Falasca per la Riccitelli dal titolo: "Sincronie". Seduti sul prato, qualcuno si era portato anche la sedia, secondo le norme del distanziamento sociale, ad ammirare l'alba a suon di musica. C'era anche il sindaco D'Alberto, gli assessori Filipponi, Core, Di Bonaventura, il consigliere Di Sabatino. Buona la prima, dunque, per l''evento di apertura di “Teramo Natura Indomita” a cura del Comune di Teramo, con le musiche di Daniele Falasca che hanno accompagnato lo spuntar del sole i

E dopo il concerto, caffè e cornetti per tutti offerti dalla Riccitelli e da PanCaffè. Un'esperienza da ripetere.