STEFANO BOLLANI A CAMPOTOSTO, ED E' GIA' SUCCESSO

Un successo di vendite annunciato quello del Concerto Piano Solo di Stefano Bollani sul Lago di Campotosto in programma sabato 22 agosto alle ore 18, e, come da previsioni, ieri sera c’è stato il sold out dopo meno di una settimana dall’inizio della vendita dei biglietti.

L’organizzazione, nel ringraziare tutti coloro che apprezzando la qualità della proposta artistica hanno acquistato i biglietti a disposizione, informa che la biglietteria on line è chiusa e non è più possibile acquistare biglietti, ne’ on line né sul luogo del concerto.

Il concerto di Stefano Bollani, evento clou di questa edizione del festival Abruzzo dal Vivo, segna il punto di ripartenza di un anno durissimo per dei territori ancora segnati dal sisma, che grazie alla loro tenacia non hanno mai rinunciato a valorizzare e promuovere il loro territorio, un vero e proprio tesoro fatto di luoghi e tradizioni.

