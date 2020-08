CONCERTI ALL'ALBA ALLA TORRE DI CERRANO

Tornano anche per il 2020 i suggestivi Concerti all’Alba in programma nella terrazza di Torre del Cerrano a Pineto. Gli appuntamenti saranno tre, il 16, 23 e 30 agosto 2020, alle 6 del mattino. Ad aprire la rassegna il 16 agosto, l’Ensamble Labirinto Armonico che proporrà musica del barocco tedesco con i musicisti: Adriano Meggetto (traversiere), Roberto Torto (Flauto dritto), Pierluigi Mencattini (Hu bo, violini barocchi), Galileo Di Ilio (Violoncello barocco) e Walter D’Arcangelo (Clavicembalo). Si proseguirà il 23 agosto con Café de Paris un quintetto di musica francese composto da: Alessia Odoardi (voce), Fabrizio Leonetti (Clarinetto), Guerino Marcheggiani (Fisarmonica), Alberto Celommi (chitarra) e Tommaso Paolone (Contrabbasso). A chiudere il cartellone il 30 agosto il Medit Quartet il quartetto di sassofoni composto da: Alex Di Rocco (sax soprano), Gregorio Cocciarficco (sax alto), Samuele Cicchitti (Sax tenore) e Gerardo Cipolla (sax baritono). L’ingresso è gratuito con posti limitati, per partecipare è obbligatorio pre-registrarsi su www.visitpineto.it a partire da domani 15 agosto. Quanto i posti disponibili saranno tutti prenotati sarà data opportuna comunicazione sui social del Comune di Pineto e sul sito stesso. Per info: 085.9491745.