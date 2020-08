ANNULLATA LA NOTTE AZZURRA DI TOTTEA: TROPPO POCHI 300 POSTI

La "Notte Azzurra" di Tottea non ci sarà. Lo ha comunicato ieri il presidente della Pro loco Francesco Persia, che alla vigilia di Ferragosto aveva annunciato la 14ª edizione della manifestazione musicale, fissata per mercoledì con tre nomi storici del pop italiano (New Trolls, Vandelli e Collage). La manifestazione, scrive Persia, «viene annullata per impossibilità a tenersi stanti le stringenti prescrizioni in precedenza adottate dalla Commissione provinciale di vigilanza e in particolare dal Comune di Crognaleto, che con nota del 12 agosto autorizzava l'evento con partecipazione massima di 300 unità, decisamente inadeguata a soddisfare le richieste della cittadinanza».Persia continua: «L'estremo tentativo operato da questa Pro loco in data 13 agosto non ha sortito effetto alcuno, in quanto, nonostante la presentazione di ulteriore piano particolareggiato e completo, come richiesto dal Comune di Crognaleto, a tutt'oggi non è pervenuta ulteriore comunicazione nè di conferma, nè di diniego. Per tali motivi, e stante il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto la Pro loco di Tottea», l'associazione si dice «costretta a prendere la dolorosa decisione di annullare la manifestazione. Amara considerazione da farsi», conclude Persia, «è che tutto quest'iter farraginoso di autorizzazioni ha visto l'associazione lasciata sola da ogni competente istituzione territoriale che ha preferito trincerarsi dietro la formalità delle norme e non impegnarsi per una risoluzione nel rispetto delle stesse. Con la speranza che questo periodo di difficoltà per il paese venga meno, auspichiamo ed intendiamo riproporre con ancor più forza la manifestazione per l'anno 2021».