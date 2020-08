TERAMO NATURA INDOMITA, ECCO IL PROGRAMMA DELLA TERZA SETTIMANA

Dopo il grande successo del primo ferragosto di Teramo Natura Indomita, giovedì 20 agosto parte il terzo week-end. Le varie aree del parco torneranno ad animarsi con eventi per grandi e piccini, ma soprattutto tanta tanta musica.

Si ripete lo schema della scorsa settimana con artisti e spettacoli differenti. Fonte Della Noce continua ad essere dedicata prevalentemente ad attività ludico-didattiche per bambini, iniziative per gli amanti del benessere e incontri culturali. Ritornano qui, alle 17.30, le letture ad alta voce di Storie al parco dedicate ai bambini a cura di Biblioteca Delfico, Teramo Children, Associazione Onde Libere/Nati per leggere e sarà attiva la cassetta del bookcrossing per grandi e piccini.

L’area Food, , ospiterà le band del territorio dal giovedì alla domenica. L’area Eventi, invece, collocata nel grande prato all’ingresso del parco sarà lo scenario per spettacoli teatrali, concerti, reading e performance.

Nello spazio espositivo di Fonte della Noce ogni giorno ci sarà una mostra diversa visitabile dalle 19.00 alle 23.00.

Giovedì 20 Agosto

A Fonte della Noce si potrà ammirare “DE-STRUTTURATE” di Gianluca Pisciaroli , l’esposizione di 15 immagini inedite di architettura europea con l’utilizzo del digitale e la manipolazione delle immagini per rendere lo scatto il più possibile aderente alla visione dell’artista, a quello che sente di realizzare e dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a Fonte della Noce sarà possibile praticare la lezione di Yoga a cura dell’Associazione YAP.

Nell’area Eventi dalle 16.00 alle 18.30 l'evento per bambini e genitori QUANTO CONTA IL CONTATTO a cura dell’associazione Italiana Massaggio Infantile e alle 19.00 il concerto di Pino Canta Pino SPETTACOLO TEATRALE MUSICALE di PINO INGROSSO a cura dell’associazione ArteLive. La piece musico-teatrale è il rispettoso omaggio al grande Pino Daniele con la partecipazione straordinaria di Sabatino Matteucci per ricordare Larry Nocella storico sassofonista di Pino Daniele .

La serata si concluderà nell’Area Food con i PERLA QUARTET, un progetto che prende forma nel 2018 e che rende omaggio alla musica con la reiterpretazione di brani di regine indiscusse degli ultimi trent'anni.

Venerdì 21 Agosto

A Fonte della Noce torna un appuntamento dedicato ai più piccoli dalle 17.00 alle 19.00: I LIBRI PER BAMBINI DI SALVATORE D’ASCENZO interpretati dalla compagnia teatrale Gli Sbandati che dal 1999 è attiva sul territorio Abruzzese, a seguire, partirà dallo stesso spazio la CAMMINATA NATUALE NORDICA a cura di Interamnia Nordic Walking Asd.

Il palco Area Eventi aprirà alle 19.00 con il concerto di TONY FIDANZA 4RTET: un quartetto d’eccezione, composto da Toni Fidanza (piano), Fabrizio Mandolini (sax), Massimo Moriconi (contrabbasso) uno dei nomi più importanti del panorama musicale italiano e internazionale e Gianluca Nanni (batteria).

Alle 21.30 nell’area Food il concerto dei Matika Project gruppo che nasce nel 2019 dall' incontro del sassofonista italiano Pier Paolo Candeloro e il chitarrista uruguaiano Marco Baranzano.

Fondendo i suoni mediterranei di stampo tradizionale, con temi popolari del Sud Italia, il trio offre uno spettacolo che accompagna lo spettatore verso un viaggio tra le radici della musica del marenostrum

Sabato 22 agosto

Doppio concerto per gli Eurospeed che dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 21.45 alle 23.30, si esibiranno sul palco dell’Area Food

Eurospped è un progetto musicale che nasce nel 2015 a Bellante Stazione da Andrea Marcantonio(drums) , Sebastiano Baiocco(bass) e Antonio Cupaiolo(voice and guitar). Successivamente nel 2017 Seba va in Germania per motivi lavorativi e al suo posto subentra Nico Belisari Di Pietro al basso.

Il Parco dell’ Area Eventi invece si animerà alle 21.00 con IL BIGLIETTO DELLA LOTTERIA un atto unico liberamente tratto dal testo "John e Joe" della scrittrice ungherese Àgota Kristof rappresentato da Spazio Tre Teatro.

Un sapido duetto tra due personaggi spiantati, all'insegna dell'umorismo nonsense, tra echi del teatro dell'assurdoDomenica 23 agosto

Fonte della Noce è di nuovo il punto di partenza per la CAMMINATA NATURALE NORDICA a cura di Interamnia Nordic Walking Asd dalle 18.00 alle 20.00.

Il palco di Area Food invece dalle 19.00 alle 23.00 ospiterà il concerto di Martin Diaz un concerto dove il centro della attenzione è l’improvvisazione.

Partendo di una traccia ritmica, infatti, si aggiungerà un’idea di linea di basso, poi dei suoni modulanti, poi accordi che definiranno una armonia riconoscibile e una melodia.