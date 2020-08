FOTO/ GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA PITTURA ESTEMPORANEA. PRIMO E SECONDO POSTO PER DUE ARTISTI LUCANI

Non ci sono teramani tra i primi premiati, tra i 200 partecipanti, provenienti da tutta Italia, alla prima edizione del Festival Nazionale della Pittura Estemporanea. Oggi si è svolta la premiazione in piazza Martiri. Questa la classifica dei primi tre che vincono premi in denaro:

1) Giuseppe Rossini (Potenza)

2) Palese Pasquale (Potenza)

3) Marchese Walter (Alessandria)

La prima edizione del Festival Nazionale della Pittura Estemporanea ha avuto il tema libero e ha visto il coinvolgimento di circa 200 artisti provenienti da ogni parte del Paese. Tema, Tecnica e Stile non erano imposti. Gli artisti sono stati completamente liberi di esprimersi e di raccontare la propria storia. Una vera festa dell’arte. Un evento visionario, unico nel suo genere. L’evento è stato patrocinato della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo, del Comune di Teramo, del BIM e dell’Università degli Studi di Teramo. Il premio è stato intitolato al pittore Gennaro Della Monica (Teramo, 10 ottobre 1836 – Teramo, 17 maggio 1917- pittore) con uno spazio a lui interamente dedicato. Tre i relatori presenti nell'incontro stampa: Paola di Felice, Sandro Melarangelo e Loris Di Giovanni oltre ai discendenti del famoso pittore, Pasquale e Gennaro Della Monica. La Giuria d’Onore era composta da: Filippo Flocco, Mario Salvo, Elisabetta La Rosa, Marco Baranello, Merisabell Calitri, Riccardo Celommi e Andrea Iezzi, che hanno valutato le opere dei partecipanti. A richiamare un così elevato numero di artisti da tutte le parti del Paese, è stato il Montepremi di 10.000€, nonché gli aspetti meramente curriculari del programma come la Mostra Collettiva a cui parteciperanno le 50 opere finaliste e il catalogo d’arte a cui tutte le opere prenderanno parte.