TERAMO NATURA INDOMITA, VENERDI 4 SETTEMBRE ARRIVA EUGENIO FINARDI

Ospite eccellente a Teramo Natura Indomita venerdì 4 settembre. Per la nona edizione di NOTTE D’AUTORE al parco fluviale di Teramo, nell’area Eventi, alle ore 21.30 si esibirà in concerto Eugenio Finardi.

Il concerto, organizzato da Big Match, sarà preceduto alle 19.30 da PANFONIA, un documentario realizzato dagli alunni dell’ISS Delfico –Montauti sulle conseguenze sociali ed economiche della pandemia.

L’esibizione del cantautore, in acoustic trio, con Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre e Federica Finardi Goldberg al violoncello sarà una versione più intima e coinvolgente dello show full band di Eugenio Finardi. Uno spettacolo tra canzoni e racconti in cui il cantautore ribelle si interroga sul significato della Verità nell’Arte.

Eugenio sul palco racconta e si racconta, affiancando al suo vastissimo catalogo musicale, rendendo ogni serata uno spettacolo a sé, assecondando i propri umori e quelli del pubblico, col quale stabilisce un rapporto immediato, profondo e spontaneo.

Lo accompagnano in questo intenso dialogo che instaura con gli ascolatori il chitarrista Giovanni Maggiore (alias Giuvazza), promettente cantautore e affermato musicista della scena torinese, con il quale collabora da oltre un decennio e la nipote Federica Finardi Goldberg, violoncellista di prim’ordine che da anni è parte integrante degli spettacoli live di Finardi.

La fortunata carriera live di Eugenio Finardi, a quarantacinque anni dall’uscita del suo primo disco, si arricchisce quindi di un altro tassello, uno spettacolo in trio reso unico dalla narrazione senza filtri del cantautore che, tra musica e parole, descrive se stesso e il nostro tempo, dimostrando ancora una volta le sue incredibili doti affabulatorie.