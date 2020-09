FOTO-VIDEO/ EUGENIO FINARDI INCANTA IN CONCERTO AL PARCO FLUVIALE, RISPONDONO IN 500 PERSONE

È stato definito come il primo grande evento di spettacolo a Teramo dopo l'emergenza Covid, quello che si è svolto ieri sera al parco fluviale con il concerto di Eugenio Finardi e destinato a restare nella memoria cittadina. Finardi, in trio con Giovanni Maggiore alle chitarre e la nipote Federica Finardi Goldberg al violoncello, ha proposto un vasto repertorio davanti a un'attenta e ordinata platea di 500 persone, tutte sedute e distanziate.

IL Sindaco di Teramo commenta su facebook a proposito di Finardi: «Teramo è indomita! Bella come sempre, viva come non mai...»