NERI MARCORE' CANTA IVAN E CHIUDE DAVANTI AD UN "MARE" DI PERSONE TERAMO NATURA INDOMITA. IL SINDACO: «L'AMORE VINCE»

Un successo annunciato quello che ha chiuso, ieri sera, Teramo Natura Indomita al parco fluviale. Tantissime le persone che hanno invaso l'area pao per assistere al concerto di Neri Marcorè l’appuntamento con “Note su ali di farfalla: notte per Federica e Serena”, la manifestazione giunta alla sua decima edizione ed organizzata dall’Associazione culturale “Federica e Serena” con lo scopo di mantenere vivo il ricordo di due care amiche, studentesse di Medicina, vittime del terremoto del 2009 in Abruzzo. Un concerto di livello al quale ha applaudito anche l'amministrazione comunale di Teramo.

L'Area Eventi, allestita sul Lungofiume Vezzola ha visto l’artista Neri Marcorè (voce e chitarra) presentare il progetto dal titolo: “Le mie canzoni altrui – Fabrizio De André e gli altri maestri della musica d’autore” insieme al musicista Domenico Mariorenzi (chitarra, piano, bouzouki).

Un concerto tributo ai grandi della canzone d’autore tra cui Gaber, Dalla, De Gregori e Fossati. E poi, la musica e la poesia di Fabrizio De Andrè, a cui è stato riservato un intero set, per riascoltare pietre miliari come “Quello che non ho”, “Creuza de ma”, “La canzone di Marinella”, ma anche canzoni meno conosciute.

Nel corso della manifestazione è stato devoluto parte del ricavato dell’evento per l’acquisto di uno strumento destinato al reparto di “Ostetricia e Ginecologia” dell'ospedale Mazzini di Teramo.

Il sindaco ha avuto modo di dichiarare a tal proposito: «Teramo é sempre più indomita...... E nulla rende più indomiti dell'Amore... di quell'amore che stasera scorre nel dolce ricordo di Federica e Serena, ascoltando la bellissima voce di Neri Marcorè... ...l'amore che travolge ogni barriera, che non fa arrendere, che fa rinascere.. ... Come sta rinascendo la nostra Teramo... bella come sempre, viva come non mai...».