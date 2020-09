IL REGISTA TERAMANO LUPINETTI PRIMO A VENEZIA CON "UNDER THE WATER" NELLA SEZIONE "DIVERSITA' COME VALORE"

Il docufilm “Under The Water” del regista 26nne originario di Silvi Davide Lupinetti, ha vinto il primo premio nella sezione "Diversità come Valore" nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia. Il lavoro, autoprodotto dalla casa di produzione abruzzese StoryRec, è stato girato nello slum di Korogocho, una delle tante baraccopoli di Nairobi, in Kenya e ha per protagonista Barak e i suoi compagni di scuola poco prima della pandemia da coronavirus. In otto minuti si racconta una giornata tipo in uno degli slum più poveri del terzo mondo. L'ambiente precario e la discarica di Dandora, che si trova proprio alle porte dello di Korogocho fanno da sfondo alla storia di questo ragazzo di soli 9 anni che nonostante la disabilità motoria riesce a vivere alla pari dei suoi compagni. Il docufilm di recente ha anche ottenuto il premio come miglior documentario al Napoli Nord Film Festival 2020.

Lupinetti a Venezia ha avuto anche modo di mostrare il suo corto “Nicola Zamuner: dalle Dolomiti a Venezia” dedicato al campione mondiale di canoa 2008 Nicola Zamuner, presentato in anteprima al Lido nello spazio della Regione Veneto e che è stato realizzato grazie alla Treviso Film Commission e finito di girare di recente, con l’obiettivo di raccontare l'impresa sportiva del campione trevigiano.