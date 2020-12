VIDEO / TORNA IL PIGRO, ON LINE, CON MORGAN E BRUNORI SAS

L’edizione del Pigro 2020 sarà qualcosa di diverso, sarà uno speciale dove la musica e le parole si mischieranno in uno speciale registrato al Memo club di Milano condotto da Luca De Gennaro. Il Pigro torna il 30 dicembre, on line.

Gli ospiti saranno Brunori Sas, Nic Cester e la Milano elettrica, Morgan, Fadi, Filippo Graziani e il vincitore del contest Pigro il teramano Marcello Graduato.

Un modo nuovo per concepire il premio dedicato ad Ivan Graziani ed adattarsi al difficile momento.



