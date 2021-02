RENGA E CASADILEGO DUETTERANNO A SANREMO CON UNA COVER DELLA VANONI

Eccoci qua! Io ed Elisa... stiamo provando “Una Ragione Di Più” e non voglio aggiungere altro. A scriverlo è Francesco Renga durante le prove con Casadilego che diuetterà con lui nella nuova edizione di Sanremo e sarà sicuramente un successo. La notizia viene poi ricondivisa da Elisa sui social. Renga e Casadillego duetteranno con la cover di "Una ragione di più" firmata da Ornella Vanoni. Elisa ha raggiunto un altro record: ha anche vinto il disco d'oro per il suo singolo "Vittoria", vendendo più di 25.000 copie. L'appuntamento è martedi 2 marzo quando il festival avrà inizio ma per ascoltare Renga e Casadilego si dovrà attendere giovedi4 marzo.