FOTO / «IL DIRITTO ALLA FELICITA'», STORIA DI AMICIZIA TRA DIVERSE GENERAZIONI GIRATO A CIVITELLA DEL TRONTO E ALLA VILLA COMUNALE DI TERAMO SARA' PRESENTATO IL 23 APRILE. GIRONE RINGRAZIA IL COMUNE PER L'OSPITALITA'

"Il diritto alla felicità" è una storia tenera e profonda al tempo stesso. È la storia di una amicizia tra generazioni diverse, nazionalità diverse, esperienze di vita diverse. Scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, le cui riprese si sono concluse lo scorso mese di novembre a Civitella del Tronto e sono durate quasi un mese.

Le riprese sono iniziate lo scorso mese di ottobre. Sul set de “Il diritto alla felicità”: Remo Girone, attore di grande esperienza la cui fama presso il grande pubblico è legata soprattutto alla serie tv “La piovra”. Insieme a Girone, alla corte del regista Claudio Rossi Massimi anche Corrado Fortuna. Non è la prima volta che Civitella del Tronto ospita le riprese di una pellicola: era già accaduto nel 2007 con “Colpo d’occhio” di Sergio Rubini. La troupe ha anche girato alcune scene alla villa comunale di Teramo ma buona parte del film, che andrà in proiezione quest'anno, sarà ambientata nel borgo civitellese, con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale che oggi ha ringraziato tutto lo staff della produzione che ha lasciato Civitella. “Il diritto alla felicità” è in partnership con l’Unicef.

“Il diritto alla felicità” racconta una storia delicata di amicizia e scambio culturale tra Libero (Remo Girone) proprietario di una libreria di libri usati e un ragazzino, Essien immigrato ma perfettamente integrato nel nostro paese. Il film è una vicenda tenera e profonda al tempo stesso. È la storia di un’amicizia tra generazioni diverse, nazionalità diverse, esperienze di vita diverse. Scritto e diretto da Claudio Rossi Massimi, e prodotto da Lucia Macale per IMAGO, il film insegna che nella vita nulla è perduto finché ci sono complicità e affetto. In un continuo scambio di libri ed emozioni, Essien incontra l’occidente attraverso la sua letteratura e Libero porta a compimento il significato del suo nome cercando di fare di Essien un uomo libero grazie alla cultura.

Nel cast Corrado Fortuna, Moni Ovadia, Pino Calabrese, Annamaria Fittipaldi, Federico Perrotta, Biagio Iacovelli, Valentina Olla, Lapo Braschi.

Il film sarà presentato il 23 aprile in occasione dell’inaugurazione della decima edizione de IL MAGGIO DEI LIBRI a Roma.

