TORNANO I CONCERTI DELLA RICCITELLI: MOGOL E VINCE TEMPERA, PAOLO FRESU E MIETTA, TONY ESPOSITO E PAOLO DI SABATINO, SERGIO CAMMARIERE E FABRIZIO BOSSO... E TANTO ALTRO

C'è Mogol... ad ascoltare le sue canzone scritte per Battisti. E ci sarà Vince Tempera, e poi Sergio Cammariere e Fabrizio Bosso. Paolo di Sabatino, Glauco di Sabatino, Tony Esposito, Mietta, Paolo Fresu, Simona Molinari, l'Italian Big Band, il jazz e la musica classica, Castelbasso e Tortoreto, e Teramo e Bellante. Torna la stagione dei concerti della società Primo Riccitelli nella versione primavera/estate 2021. Si inizia a giugno con i concerti per piano e violino negli spazi della sala polifunzionale, università e archivio di stato. A luglio e agosto si terranno i concerti in collaborazione con il comune di Teramo per Natura Indomita. Ma torneranno anche gli Itinerari Sonori jazz nella pineta di Bellante. Concerti anche a Castelbasso con il "no festival" e ancora concerti a Tortoreto.





ecco il cartellone

1-giovedì 3 giugno, Sala Polifunzionale della Provincia ore 18.30​​

DAVIDE CABASSIpianoforte

2- sabato 5 giugno, Sala Polifunzionale della Provincia ore 18.30​​

GILE BAE pianoforte

3-lunedì 7 giugno,Sala Polifunzionale della Provincia ore 18.30​​

EMANUELE ARCIULIpianoforte

4- venerdì 11 giugno, Sala Polifunzionale della Provincia ore 18.30​

“#Beethoven2020”

OLAF JOHN LANERIpianoforte

5-mercoledì 30 giugno, luogo da definire ore 18.30​​

ARS LITUANICA TRIO

Dalia Dėdinskaitė violino

Gleb Pyšniak violoncello

Tadas Motiečius fisarmonica

“Foreign Homes”

from the Lithuanian Jewish (Litvak) music heritage

6- luglio, luogo e data da definire

Sara Fulvi soprano (in collaborazione con il Conservatorio “Braga”)

Giuseppe Giugliano viola

Martina Menei pianoforte

CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TERAMO – “TERAMO NATURA INDOMITA”

1 – venerdì 2 luglio, Lungofiume Vezzola ore 6.00

Concerto all’alba​(in collaborazione con il Conservatorio “Braga”)

Gaetano Esposito voce e piano

Guido Napolitani batteria

Domingo Muzietti chitarra

2 – giovedì 8 luglio, Lungofiume Vezzola ore 21.30​​

ITALIAN BIG BAND

Simona Molinari vocalist

Marco Renzi direttore

3-domenica 18 luglio, Lungofiume Vezzola ore 21.30​

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET ​

Paolo Fresutromba, flicorno, effetti

Bebo Ferrachitarra

Paolino Dalla Portacontrabbasso

Stefano Bagnolibatteria

4-mercoledì 28 luglio, Lungofiume Vezzola ore 21.30

SERGIO CAMMARIERE pianoforte e voce​

FABRIZIO BOSSO tromba

5 –agosto, data da definire

Federico Parrinello pianoforte (in collaborazione con il Conservatorio “Braga”)

Luca Caprioni contrabbasso

Davide Foglia batteria

ITINERARI SONORI JAZZ2021 – BELLANTE

Pineta di Bellante - Teramo, ore 21.30

3 concerti – in collaborazione con il Comune di Bellante

1- mercoledì 14 luglio

TONY ESPOSITO percussioni

MASSIMO DI MATTEO chitarra e voce

SABATINO MATTEUCCIsassofono

ROBERTO CRISTOFORIbasso

Omaggio a Pino Daniele

2- mercoledì 21 luglio

ROBERTO OTTAVIANO QUARTET

“A che punto è la notte”

3- sabato 24 luglio

PAOLO DI SABATINO Trio

MIETTA vocalist

GLAUCO DI SABATINO percussioni

DANIELE MENCARELLI contrabbasso

CONCERTI X CASTELBASSO – “NO FESTIVAL”

1- venerdì 30 luglio: Cristina Donà

2- venerdì 6 agosto: Paolo Jannacci

3- sabato 7 agosto: Frida Bollani Magoni

4- venerdì 20 agosto: Niki Nicolaivocalist – Stefano Di Battistasassofono

5- domenica 22 agosto: Orchestra di Piazza Vittorio

2 CONCERTI IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI TORTORETO

1-…………….agosto, data da definire, Tortoreto Paese​

100 ANNI DI MAGICA AMICIZIA – FELLINI & SORDI 1920-2020​

VINCE TEMPERA direzione e pianoforte

ALKEMIA QUARTET

PAOLA LAVINI voce recitante

2- lunedì 23 agosto, Tortoreto Lido

ANGELO VALORI & MEDIT VOICES

Guest Star MOGOL

“Mi ritorni in mente: le canzoni di Battisti-Mogol”

BIGLIETTERIA CONCERTISTICA

€ 13,00

Riduzioni speciali x abbonati

Capienza max 80 posti

Prevendita e prenotazioni: uffici della Riccitelli, lun./ven. 9.30/12.30

Online su CiaoTickets

BIGLIETTERIA EVENTI SPECIALI

(Italian Big Band/Simona Molinari – Paolo Fresu Quartet – Cammariere/Bosso)

€ 18,00 + 2,00 diritti di prevendita

€ 30,00 in caso di acquisti di tutti e tre

Prevendita e prenotazioni: uffici della Riccitelli, lun./ven. 9.30/12.30

Online su CiaoTickets

La biglietteria degli altri eventi (Bellante/Castelbasso) e della parte autunnale di Stagione sarà comunicata a seguire