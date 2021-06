PREMIO DI VENANZO, ECCO I PAPABILI AGLI ESPOSIMETRI D'ORO

Dopo aver celebrato l’anno scorso la 25^ edizione senza problemi, nonostante le paure e le limitazioni indotte dall’emergenza sanitaria, torna anche quest’anno l’appuntamento con il Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica “Gianni Di Venanzo”: sabato 9 ottobre, presso il cineteatro Comunale di Teramo, si terrà la cerimonia di premiazione della 26^ edizione.

Il primo atto ufficiale della prossima edizione del Di Venanzo si è svolto nei giorni scorsi a Roma, all’interno di Cinecittà come da tradizione: si è riunita in presenza la giuria del Premio per individuare le terne dei papabili all’Esposimetro d’Oro. Presenti il presidente Stefano Masi, critico e saggista cinematografico, Franco Mariotti (giornalista, già capo ufficio stampa di Cinecittà Holding), Pasquale Cuzzupoli (tecnico del colore, direttore area post produzione di Cinecittà Studios) e Adriana Chiesa (produttrice cinematografica); in collegamento hanno partecipato Giuseppe Venditti (autore della fotografia cinematografica), Pietro Montani (professore Ordinario di Estetica all’Università Sapienza di Roma), Giorgio Treves (regista e sceneggiatore) e Laura Delli Colli (giornalista, critico cinematografico, pres. Sindacato Naz.le Giornalisti Cinematografici Italiani).

Ecco i papabili agli Esposimetri d’Oro:

Esposimetro d’Oro per la miglior fotografia di un film italiano, sono in lizza:

- Francesco Di Giacomo per la fotografia del film “Non mi uccidere” (2021), regia di Andrea De Sica;

- Crystel Fournier per la fotografia del film “Miss Marx” (2020), regia di Susanna Nicchiarelli, presentato alla 77ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia;

- Cesare Bastelli per la fotografia del film “Lei mi parla ancora” (2020), regia di Pupi Avati;

Esposimetro d’Oro per la miglior fotografia di un film straniero, sono in lizza:

- Erich Messerscmidt per la fotografia del film “Mank” (2020, USA), regia di David Fincher, Premio Oscar 2021 a Messerscmidt per la migliore fotografia;

- Hicame Alaouie per la fotografia del film “Estate 85” (2020, Francia, Belgio), regia di Francois Ozon, selezionato per il Festival di Cannes 2020;

- Andrej Najdenou per la fotografia del film “Cari compagni” (2020, USA), regia di Andrej Koncalowskij;

Esposimetro d’Oro alla Carriera, sono in lizza:

- Yorgos Arvanitis (Grecia);

- Stephen Goldblatt (Inghilterra);

- Fabio Zamarion (Italia);

Esposimetro d’Oro alla Memoria:

- Alfio Contini;

- Carlo Di Palma;

- Giuseppe Rotunno;