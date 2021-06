IL CANTANTE MICHELE BRAVI A TERAMO A NATURA INDOMITA ED E' GIA' GRANDE ATTESA

L'8 agosto a Teramo ci sarà Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor, all'interno della manifestazione Natura Indomita al parco fluviale. Ed è già grandissima attesa. Un nome di spicco insieme ad altri artisti che l'assessore Antonio Filipponi ha intenzione di rivelare solamente la prossima settimana nel corso di una conferenza stampa. Intanto, nell'attesa, sui social esce il primo nome di livello di questo evento tutto teramano.

Appassionato di musica sin da piccolo, inizia cantando nel coro dei bambini della sua città e studiando chitarra e pianoforte. Mentre stava per diplomarsi presso il liceo classico della sua città, decide di iscriversi ai provini di X Factor.

Nel settembre 2013 entra ufficialmente nel cast della settima edizione del talent come membro della categoria Under Uomini (16-24) capitanata da Morgan, vincendo la settima edizione del programma.

Durante il programma viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui, insieme a Zibba, La vita e la felicità, l'inedito che lo porterà poi alla vittoria del talent. Il singolo raggiunge la prima posizione nella classifica FIMIe il 24 gennaio 2014 viene certificato disco d'oro per aver superato la soglia delle 15.000 copie vendute. Il 6 dicembre 2013 viene pubblicato l'EP di debutto La vita e la felicità che contiene alcune delle cover interpretate durante la parentesi televisiva e il singolo omonimo. Il 23 dicembre 2013 esce anche il videoclip della canzone La vita e la felicità.

Nel 2014 canta il brano principale della colonna sonora del film di Carlo Verdone Sotto una buona stella.La canzone, scritta da Federico Zampaglione,viene pubblicata il 13 febbraio. Nel videoclip della stessa appaiono sia Carlo Verdone che Paola Cortellesi, protagonisti del film. Il 16 maggio 2014 viene pubblicato il singolo Un giorno in più, che anticipa il suo primo album A passi piccoli, pubblicato poi il 10 giugno. L'album contiene undici inediti scritti per lui da autori come Giorgia, Luca Carboni, Tiziano Ferro, Daniele Magro, Piero Romitelli, Emilio Munda e Federico Zampaglione.