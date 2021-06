TORNA ABRUZZO DAL VIVO CON IL CONCERTO EVENTO DI GIANNA NANNINI. ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI

E' uin Abruzzo dal Vivo delle grandi occasioni con nomi importanti, da seguire: tutti quelli presentati in cartellone e che toccherà gran parte della provincia di Teramo e non solo. Tra gli eventi più attesi c'è il concerto di Gianna Nannini, accompagnata al solo pianoforte, a Piano Roseto di Crognaleto, il 25 luglio alle 17.30. Ad aprire il cartellone, il 10 luglio, gli eventi estivi in programma ad Isola del Gran Sasso fino al 5 settembre dove le strade e le piazze del borgo saranno animate con musica, cinema, teatro e tradizioni popolari e i concerti si potranno seguire in una location suggestiva, la chiesa di San Giovanni ad Insulam, isolata sopra un piccolo poggio che fiancheggia il fiume.

Anche la fortezza di Civitella del Tronto, dall'11 al 15 agosto, si trasformerà in un borgo medievale durante il festival internazionale Civitas, fortezza d'incanto, che vedrà esibirsi attori e musici, giocolieri, giullari e saltimbanchi, mentre nei locali della fortezza, verranno allestisti accampamenti di armigeri, un mercato medievale, botteghe degli antichi mestieri. Il borgo di Castelli, invece, ha scelto la formula immersiva per Abruzzo dal Vivo, proponendo, dal 2 all'8 agosto, Castelli residenza d'Artista: artisti urbani, musicisti, danzatori e attori che dedicheranno un tempo alla creazione artistica nelle vie e piazze della capitale della ceramica. Queste tutte le altre date del festival: il 14 luglio, Dee Dee Bridgewater a San Pietro di Campovalano; il 21 luglio, Alice all'area del parco fluviale di Teramo, dove il 27 luglio, ci sarà il Gala della Lirica con Soave sia il vento un omaggio a Luciano di Pasquale con l'orchestra del conservatorio D'Annunzio di Pescara; il primo agosto, James Senese a Torricella; il 2 agosto, Daniele Falasca septet a Farindola; il 3 agosto, Ludovico Einaudi al lago di Campotosto; il 5 agosto, Francesco Bianconi al giardino di Palazzo Crostarosa a Pizzoli; il 7 agosto, Vanessa Gravina e Arturo Valiante a Fano Adriano; l'8 agosto, concerto di Michele Bravi a Teramo; il 9 agosto, Il bosco delle meraviglie a Rocca Santa Maria,, il 12 agosto, Massimo Ranieri con Sogno o son desto a Montereale; il 15 agosto, concerto de Lo stato sociale a Teramo, mentre a Pietracamela Pooh tribute band; il 16 agosto, Daniele Falasca septet a Cagnano Amiterno; il 17 agosto, Mario Castelnuovo a Capitignano; il 28 agosto, Half Blood e i Free Wuings a Nerito.