VIDEO / ECCO IL RICCO CARTELLONE DI ABRUZZO DAL VIVO...CON GIANNA NANNINI

ll ritorno di Abruzzo dal Vivo nei territori dei Comuni colpiti dal sisma 2016/17, è ancora più importante dopo il lungo fermo invernale, non solo per il programma ricco di eventi per tutto il periodo estivo, ma anche perché propone in modo diffuso esperienze immersive. Si inizia il 10 luglio. Il cartellone prevede oltre 60 giornate di spettacolo ed esperienze immersive in 23 Comuni, con più di 300 artisti coinvolti, supportati da oltre 200 maestranze.

