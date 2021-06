PINETO, ANDREA SCANZI APRIRA' LA STAGIONE DEGLI EVENTI ESTIVI

Il noto giornalista, saggista e attore Andrea Scanzi sarà il protagonista del primo degli appuntamenti del cartellone degli eventi estivi di Pineto. L’artista toscano si esibirà sul palco del Parco della Pace sabato 3 luglio 2021 alle 21,30 con lo spettacolo Shine On - L'Inaudita Bellezza dei Pink Floyd di e con Andrea Scanzi & Floyd On The Wing con la band abruzzese Terzacorsia. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti che fino a settembre arricchiranno le serate della cittadina adriatica in uno spazio allestito secondo tutte le normative di sicurezza anti Covid-19. Il Parco della Pace, dopo l’allestimento ad Arena dello scorso anno sta diventando uno dei punti di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi lungo la costa adriatica per lo spazio di cui dispone, la presenza di un palco ben strutturato e per la sua posizione al centro della città. Nei prossimi giorni verrà presentato l’intero cartellone che prevede concerti, mostre, il ritorno della manifestazione Fiabe al Parco e iniziative nuove e originali studiate per andare incontro alle varie esigenze del pubblico. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione Comunale. Per evitare la fila è consigliato pre-registrarsi sul sito www.visitpineto.it, l’area sarà aperta al pubblico dalle ore 20, i posti non sono assegnati, ci si siederà in base all’ordine di arrivo. Nel centro di Pineto, inoltre, sabato tornerà l’isola pedonale. Sarà quindi vietata la circolazione dei mezzi, sia pubblici che privati, dalle 21 alle 00,30 su Via D’Annunzio.

Scanzi proporrà un concerto-spettacolo sui Pink Floyd scritto e interpretato da lui che da anni è anche uomo di teatro oltre che giornalista e scrittore. Lo spettacolo si avvale delle irresistibili interpretazioni dei Floyd On The Wing. Cento minuti di aneddoti, musica e spettacolo in grado di emozionare, divertire e stupire. Il concerto è gratuito, i posti non sono assegnati, ci si siederà in base all’ordine di arrivo.

“Il cartellone degli eventi dell’estate 2021 – dichiara il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio – anche quest’anno sarà ricco di appuntamenti e iniziative di vario genere che presenteremo in settimana. Dalla musica, al teatro, ci saranno spettacoli sempre interessanti con artisti noti a livello nazionale e non solo. Si apre con Andrea Scanzi e i Terzacorsia con un omaggio a i Pink Floyd che ha fatto registrare il sold out nelle varie date italiane. Siamo certi che anche a Pineto sabato ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per l’apertura ufficiale degli eventi estivi. Il Parco della Pace, come lo scorso anno, è stato allestito per garantire la massima sicurezza anti contagio per tutti. Ringraziamo sin da ora quanti ci hanno supportato e ci supporteranno per rendere possibile questo cartellone e per garantire la sicurezza durante le serate”.