CONCERTO ALL'ALBA DOMATTINA AL PARCO FLUVIALE CHE APRE TERAMO NATURA INDOMITA

Dopo il successo dello scorso anno, torna il concerto all’alba, venerdì 2 luglio alle 6, Area concerti Parco Fluviale di Teramo con Gaetano Esposito voce e piano, Guido Napolitani batteria, Domingo Muzietti chitarra, Claudio Marzolo basso.

Il concerto apre la seconda edizione di Teramo Natura Indomita, in collaborazione con il Comune di Teramo e con il Conservatorio di Musica “Braga”.

“ Siamo felici di poter aprire questa nuova edizione di Teramo Natura Indomita e di poter continuare la collaborazione con il Comune di Teramo e con tutte le realtà che ruotano intorno a questa imponente manifestazione – ha dichiarato la Presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni ne’ Tori – Gli eventi sono molti e tutti interessanti. Aspettiamo numerosi quanti vorranno condividere con noi le emozioni della musica, a cominciare dal concerto all’alba che ha un fascino davvero unico”.

In programma, musiche senza tempo con i più grandi successi di Cole Porter Pino Daniele, Berlin, Howard, Jobim, Gershwin.

E dopo, caffè e cornetti per tutti!