BRIGNANO E DE GREGORI SARANNO I BIG DELL'ESTATE ALBENSE

C'è già grande attesa per il concerto di Francesco De Gregori il 10 agosto e lo spettacolo comico di Enrico Brignano "Un'ora sola vi vorrei" previsto per il 28 dello stesso mese. I due eventi di punta, entrambi a pagamento, andranno in scena nell'arena che sarà allestita come l'anno scorso in piazza del Popolo ad Alba Adriatica. A presentare il cartellone l'amministrazione comunale nel corso di una conferenza stampa in municipio.

A luglio per "Emozionalba" ci saranno Sebastiano Somma per la lettura scenica de "Il vecchio e il mare", Emozionada group latin groove e Corrado Tedeschi sui versi della Divina Commedia. Per la rassegna Reflex arriveranno Maurizio Ferraris e Federica Angeli. Anche per i più piccoli sono previsti diversi appuntamenti con la rassegna cinematografica Ciak Bimbi, laboratori e altro ancora. Non mancheranno i mercatini in viale Vittoria, via Toscana, via Mazzini con l'antiquariato.

Poi, ad agosto, l'arrivo di Brignano e De Gregori. Per Reflex arriveranno Giampiero Mughini e Piergiorgio Odifreddi.