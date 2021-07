CANTAUTORE ROMANO DEDICA UN BRANO ALLE TERRE FERITE DAL TERREMOTO

Tra miliardi di stelle’ è il nuovo videoclip del cantautore romano Giampietro Pica alias Gimbo dedicato ai territori del Centro Italia colpiti dal tragico sisma del 2016, disponibile da giovedì 8 luglio su YouTube. Il videoclip del brano che vede anche la partecipazione del musicista jazz Javier Girotto, vuole celebrare la bellezza di quei luoghi duramente colpiti dal terremoto e invitare il pubblico a conoscere proprio questi spazi di grande bellezza e valore.

Le immagini si aprono sui Monti della Laga a cavallo delle province dell’Aquila, Teramo, Rieti e Ascoli Piceno, proprio nel crocevia delle quattro regioni interessate degli eventi. Grazie all’utilizzo di un drone è possibile ammirare la suggestiva Cascata delle Barche per poi proseguire verso il belvedere del Sacro Cuore ad Amatrice (RI). Nel videoclip diretto da Alternative Productions viene immortalata l’alba a Selvarotonda nel comune di Cittareale (RI), ma anche il panorama su tutta la catena montuosa del Gran Sasso in Abruzzo. La natura incontaminata fa da cornice alla voce e alla chitarra di Gimbo, che accompagnato da Paolo Volpini (batteria), Giacomo Nardelli (basso), Valentina Bausi (cori) e Davide Roberto (percussioni), propone un jazz folk world ricco di contaminazioni. Tra ritmi e accenti dal gusto patchanka compare poi la fioritura nel territorio di Norcia (PG) e in particolare la frazione di Castelluccio, dove sullo sfondo risalta il Monte Vettoree la catena dei Sibillini presso Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno.

Ma perché questa scelta da parte dell’artista? “Sono territori cui sono molto legato per origini e ricordi d’infanzia -commenta Gimbo-. Ci torno spesso ed ogni volta cambia qualcosa dal lato umano, ma i luoghi non sono sempre quelli. Li c’è un gran senso di libertà. La vivevo da piccolo ed è l’aria che respiro da grande, ora quando torno”.

Il singolo fa parte dell’album ‘Come l’uomo della Luna’ pubblicato da Redgoldgreen e disponibile in tutte le piattaforme digitali.



