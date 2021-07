CAMBIO DI LOCATION PER IL CONCERTO NEL PARCO DI GIANNA NANNINI

Tanti appuntamenti spalmati durante tutto il periodo estivo, in location mozzafiato per esperienze uniche. Sul cartellone estivo, predisposto per il rilancio dei monti d’Abruzzo, è giunta però l’accusa di disturbare l’ecosistema naturale da parte delle associazioni ambientaliste. Al centro della polemica il concerto di Gianna Nannini, previsto per il 25 luglio sull’altopiano di Piano Roseto, nel comune di Crognaleto. Un evento su cui l’organizzazione di “Abruzzo dal Vivo” ha annunciato il cambio di location dopo il parere negativo allo studio di valutazione di incidenza ambientale da parte dell’Ente Parco.