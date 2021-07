LA NUOVA PARODIA DELLA VITACCIA E LA PARTECIPAZIONE DI MARCO PAPA

Se “Mille” è indubbiamente il tormentone del momento, tanto da essere canticchiato da giovani e meno giovani, sparato a raffica in radio e attraverso gli altoparlanti di auto e stabilimenti balneari, anche la rivisitazione in salsa abruzzese della canzone di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti da parte del duo comico “E’ una vitaccia” è destinata a far parlare di sé. A pochi minuti dalla pubblicazione su canali social, infatti, la nuova parodia per la quale i due comici originari di Atri, Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia, si sono avvalsi della partecipazione amichevole del noto cabarettista e doppiatore abruzzese Marco Papa, sta già riscuotendo importanti consensi.

“Sulle note di “Mille” abbiamo pensato di raccontare, a modo nostro, come si trascorre generalmente una giornata di mare in Abruzzo”.

Così esordisce, in una nota, il duo “E’ una vitaccia”, nel presentare questa nuova parodia, uno spaccato di vita abruzzese nel periodo estivo, ambientato principalmente tra pineta e spiaggia e girato presso il Lido “Miramare da Sandro” a Pineto (Te) con produzione a cura di Mirko Ciferni Filmaker.

“Riscontrare entusiasmo da parte di amici – aggiungono Lucio e Fausto - disposti ben volentieri a collaborare con noi per le nostre parodie è un qualcosa di veramente gratificante e stimolante, specie se tra gli amici in questione c’è anche Marco Papa, che oltre ad essere un grande artista, abruzzese d.o.c., si è confermato, anche in questo caso, una persona molto disponibile e “alla mano”. Ci teniamo a ringraziare, oltre al Miramare Da Sandro e a Mirko Ciferni – concludono i due comici - anche il Ristorante “Il Parco dei Poeti” per averci messo a disposizione per alcune scene una bellissima Cadillac e tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla realizzazione del nostro video”.