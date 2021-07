SI SPOSTA ALL’UNIVERSITA’ IL CONCERTO DI PAOLO FRESU

Causa maltempo, si sposta nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo il concerto di Paolo Fresu Devil Quartet, sempre domenica 18 luglio alle ore 21.30.

L’evento, inserito tra le manifestazioni di Teramo Natura Indomita, ha fatto registrare il sold-out al botteghino e, prima che le pessime previsioni meteo comportassero inevitabilmente lo spostamento, era previsto nell’Area Concerti del Lungofiume Vezzola.

“A pochi giorni dall’evento – ha dichiarato la Presidente della Riccitelli Alessandra Striglioni ne’ Tori – sarebbe stato davvero arduo rimandare, individuare una nuova data, trovare la disponibilità degli artisti che hanno l’agenda ormai definita e soprattutto piena. Ringraziamo l’Università degli Studi di Teramo, il Rettore Mastrocola e il Dottor Pipitone che, in poche ore, hanno raccolto il nostro appello e messo a disposizione la struttura che, come sappiamo, è strutturata in modo da rispondere e affrontare qualsiasi esigenza, prodigandosi senza risparmio per la risoluzione delle inevitabili problematiche connesse. Allo stesso modo, ringraziamo il Comune di Teramo e l’Associazione Big Match che, con inalterata abnegazione, hanno rimodulato una macchina organizzativa già pianificata e studiata in ogni dettaglio. La legge dello spettacolo, come del resto la vita, è così, bisogna essere pronti agli imprevisti e sperare di avere alternative giuste e adeguate perché, quasi come se niente fosse, tutto vada in scena regolarmente. Ci scusiamo per gli eventuali disagi e speriamo solo di condividere con le tantissime persone che hanno acquistato il biglietto quella che si annuncia essere una serata di grande musica”.

La disposizione dei posti sarà rimodulata in base alla nuova piantina.

Si consiglia di arrivare con adeguato anticipo

La Riccitelli si scusa per gli eventuali disagi possibili.