SGARBI OFFENDE LE DONNE E IL CENTRODESTRA ROSETANO APPLAUDE

“Siamo sdegnate per l’indecente video di Vittorio Sgarbi, accompagnato con piacere dal sindaco di Giulianova Costantini. Anche questa è violenza sulle donne e c’è ancora chi si ostina a negarlo o a far finta di non capire”.

La deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Corneli e la consigliera comunale Rosaria Ciancaione evidenziano il proprio sdegno per il filmato, diffuso su Facebook e poi rimosso, in cui il critico d’arte e deputato Vittorio Sgarbi e il primo cittadino giuliese si lasciano andare a ripetute esternazioni sulla ‘gnocca d’Abruzzo' e sul ‘Pronto Soccorso Erotico’, di cui Costantini sarebbe un esponente di spicco.

“Siamo ancora più stupefatte”, dichiarano Corneli e Ciancaione, “non soltanto per il fatto che Sgarbi abbia fatto battute sulle donne durante la presentazione del candidato sindaco di cdx William Di Marco, ma che sia stato applaudito per questo”.

Di Marco nel suo discorso da candidato sindaco di cdx ha anche posto l’attenzione su alcune scelte del precedente Governo che a suo giudizio avrebbero limitato la libertà dei cittadini.

“E’una follia considerare liberticidi i Dpcm approvati durante una situazione estremamente complicata come quella di una pandemia”, rilevano Corneli e Ciancaione, “per non parlare di quanto sia assurdo accostare il concetto di libertà con il Ddl Zan affermando che occorre lasciare stare i bambini.

Chissà, forse voleva rimarcare quanto già espresso dal senatore leghista Pillon, quando in parlamento sul ddl Zan ha affermato che “i bambini hanno diritto alla mamma e al papa e non devono essere acquistati su internet".

Un’evidente lettura distorta della proposta legislativa che evidenzia, secondo la deputata e la consigliera, una mentalità che nulla ha a che vedere con il concetto di libertà.

“Siamo certe che i cittadini rosetani non sposeranno queste orribili chiavi di lettura”, concludono Corneli e Ciancaione, “che fanno di donne e bambini strumenti di bieca propaganda, anziché portare rispetto. Roseto è la città solidale e aperta che conosciamo, saprà dare il giusto valore a tali esternazioni”.