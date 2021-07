VIDEO / AL VENTO DEL GRAN SASSO GIANNA NANNINI CANTA NOTTI MAGICHE… ED É SUBITO EMOZIONE

Tramonto carico di emozioni, quello di questa sera ad Elice di Cortino dove, in un campo affacciato sulle montagne, un palco armato solo di un pianoforte magico, ha accolto il concerto di Gianna Nannini, evento tra i più attesi dell'edizione 2021 di Abruzzo dal vivo. Scongiurata la pioggia e placato il vento, il campo si è trasformato in platea per accogliere gli spettatori saliti ad ascoltare la rockstar senese apparsa, fin dalle prime battute del concerto, in una forma straordinaria. Pubblico composto, ben organizzato in una gigante "quadrettatura" secondo le regole Covid, ma travoltò dell'energia della Nannini, che a 67 anni rockeggia in piedi sul pianoforte, regalando ai quasi 700 presenti una carrellata di tutti i suoi più famosi successi. Serata davvero indimenticabile, con ripetute citazioni abruzzesi, sublimate da un "bello e impossibile" dedicato al Gran Sasso. Due ore di musica e poi, mentre il sole scivola dietro ai monti, Gianna saluta, affidando al vengo l'emozione di una serata irripetibile

"ASCOLTA NOTTI MAGICHE AD ELICE