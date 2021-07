CONCERTI/ ALLA NOTTE AZZURRA DI TOTTEA, IL 17 AGOSTO ARRIVANO LE VIBRAZIONI

Le Vibrazioni in concerto nella notte azzurra di Tottea, il 17 di agosto, alle ore 22.15. Centra ancora una volta la consuetudine dei concerti di qualità la ProLoco di Tottea e lo fa dopo un anno di stop a causa del Covid. E sarà di nuovo un grande successo, come negli anni scorsi. In questo caso il plauso va alle donne e agli uomini della ProLoco appunto.

Per le norme anti-Covid è necessario pero'prenotare a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o ai mumeri: 380.3580647 - 347.6411941 - 340.9720099.

Le Vibrazioni sono un gruppo musicale pop rock italiano, formatosi a Milano nel 1999.

Il gruppo è composto dal cantante e chitarrista Francesco Sarcina, principale compositore, il chitarrista e tastierista Stefano Verderi, il bassista Marco Castellani e il batterista Alessandro Deidda. La formazione ha incluso per un periodo Emanuele Gardossi, che ha sostituito Castellani dal febbraio del 2008 fino alla pausa dichiarata dalla band nel 2012.

