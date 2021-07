DOMENICA 1 AGOSTO C'E' IL CONCERTO DI ROSSANA CASALE

Domenica 1 agosto alle ore 21:45, presso l’Area Concerti del Parco Fluviale, si terrà il concerto di Domingo Muzietti quintet e Rossana Casale.

Rossana Casale - vocal

Domingo Muzietti - guitar

Sabatino Matteucci - sax

Toni Fidanza - piano

Massimo Giovannini - bass

Fabio Colella - drums

La formazione è composta da musicisti che hanno alle spalle anni di esperienza nel panorama jazz

italiano, avendo ognuno preso parte a diversi progetti, sia come solisti sia con collaborazioni, dai

quali hanno acquisito una notevole maturità artistica; inoltre si sono esibiti, con questa

formazione, in molti jazz club “storici” e locali del Centro Italia, riscuotendo critiche favorevoli.

Il loro sound è molto solido e spazia dal latin al funk fino al jazz più classico. Le melodie del leader

band e di Sabatino Matteucci si incastrano alla perfezione con le ricche armonie del piano di Toni

Fidanza e con l'energica ma sensibile sezione ritmica di Fabio Colella e Massimo Giovannini.

Il repertorio è basato sia su brani inediti, composizioni di Domingo Muzietti e Sabatino Matteucci,

sia su standard jazz, senza tralasciare alcune escursioni nel pop, con arrangiamenti originali di

classici.

Per il concerto in questione, avranno come special guest Rossana Casale, che in quanto a visione

della musica e sonorità, si avvicina molto a quello che è il fine di tutti i componenti del gruppo: jazz

di qualità ma sempre con l'obiettivo chiaro di proporre un messaggio musicale basato sulla

sensibilità dei singoli musicisti e sulla capacità della band di interagire col pubblico, rendendo la

loro musica fruibile anche al di fuori della cerchia ristretta degli appassionati.