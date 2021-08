LE CANZONI DI NANCY FAZZINI IN EDICOLA CON SORRISI

La musica della Controrchestra di De Santis e le parole di Galantucci e Fazzini risuonano nelle case degli italiani, grazie a “TV Sorrisi e Canzoni” e “Chi”.

Da ieri, in edicola, in allegato ai due noti settimanali, è possibile infatti acquistare il doppio CD “Pizziche, tarante e tarantelle”, due compilation di danze tradizionali e canzoni contemporanee per scatenarsi al ritmo del folk pugliese e di tutto il sud Italia.

A rappresentare il meglio dell’etnia mediterranea sono 40 canzoni di tanti artisti, tra cui Peppe Giannuzzi, Tarantula Garganica, Stella Grande & Anime Bianche e The Signorile Family.

A chiudere il secondo cd è il brano “Vigne e amori”, scritto dal bitontino Vito Vittorio Desantis, in collaborazione con Massimo Galantucci e Nancy Fazzini, e interpretato proprio dalla Controrchestra.

“È nato in un periodo molto particolare, in piena pandemia – spiega Desantis -, ed è stato realizzato a distanza grazie alla caparbietà e ad Un bel lavoro di squadra, molto complicato a causa delle contingenze, un lavoro di cui andiamo certamente fieri”.

Il doppio cd “Pizziche, tarante e tarantelle” è acquistabile da ieri in edicola a 11,90 euro