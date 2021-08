PRIMA SCUOLA ACCREDITATA PER ATTORI A TERAMO



Teramo diventa un polo regionale per la qualifica di Attore di Teatro e Cinema. Un titolo ufficiale, riconosciuto nell’intera Comunità Europea.

Farecinema&teatro, nell'ambito delle sue innumerevoli attività, ha inteso organizzare un corso che potesse dare una reale qualifica ai fini professionali.

Il 4 agosto scorso, al termine di un incontro con l’attore e regista Marco Trionfante - presidente dell'AIFAS (Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo, riconosciuta con Decreto 1490 del 09/09/2019) - è stata stipulata una convenzione che dà il via ai corsi di recitazione di Farearte sia per il cinema che per il teatro.

Il lungo percorso di Farecinema&teatro è stato valutato dalla prestigiosa accademia come elemento meritevole per aprire un discorso di cooperazione, in partnership didattica, ai fini del rilascio di titoli professionali.

Il Presidente di Farearte, Nicoletta Dale e il Presidente Aifas, Marco Trionfante, hanno firmato nella sede dell'Associazione in via Lungofiume Vezzola un Protocollo d’intesa che consentirà di offrire al territorio teramano una strada per l’ingresso nel mondo del lavoro.

Il percorso di studi, al quale si accede dopo un esame di ammissione, è strutturato per offrire conoscenze specifiche fino ad arrivare all’esame finale e alla certificazione professionale in caso di superamento.

Alla convenzione con il Conservatorio Braga di Teramo, già in atto, si aggiunge, quindi, una nuova prestigiosa collaborazione culturale e professionale.

Info e contatti

Fb: farearte teramo

📱 389 0372217 (WhatsApp ✅✅)

📧 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.