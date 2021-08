CI SIAMO: DA OGGI CIVITELLA TORNA AL MEDIOEVO, CINQUE GIORNI DI EVENTI STRAORDINARI NELLA FORTEZZA PIU' BELLA D'ITALIA

Ci siamo. Il giorno è oggi. Questo pomeriggioo, alle 17, Civitella del Tronto torna all'Anno domini 1569. Fino al 15 agosto, come in una macchina del tempo, la cittadella borbonica torna ai fasti medievali con un meraviglioso evento, il Festival Civitas Fortezza d’Incanto che regalerà suggestive evocazioni storiche con allestimenti a tema, giocolieri, saltimbanchi, giullari e musici, botteghe di antichi mestieri, mercato medievale e accampamenti. L’evento, organizzato da ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, con il patrocinio del Comune di Civitella del Tronto, è inserito nel cartellone di eventi di Festival Abruzzo dal Vivo, ed è finanziato dai fondi del Ministero della Cultura, attraverso la Regione Abruzzo, per il rilancio dei comuni abruzzesi del cratere sismico 2016/17, di cui è capofila il Comune di Crognaleto. Un viaggio animato e guidato nella storia di un borgo meraviglioso, con particolare riferimento alla gloriosa fortezza, in chiave conoscitiva, ludica e ricreativa. Sarà un evento spettacolare assolutamente originale nel panorama della proposta culturale nazionale. Sarà rievocato infatti il momento storico di un processo per eresia intentanto, contro i giovani di Civitella, “colpevoli” di aver messo in scena una rappresentazione anticlericale. Spettacoli di teatro medioevale, musicanti itineranti, combattimenti con spase e asce, mercati, taverne, magie, mangia spade, tiro con l’arco, bandiere, accampamenti di fanti e soldati, giochi medievali, cavalieri e dame, chierici, vescovi e governatori, armigeri e stranieri, falchi e civette, idromele, ippocrasso e vivande per tutti i gusti. Verranno allestiti accampamenti di armigeri con tende medievali e attrezzature specifiche per il bivacco diurno e notturno; un mercato medievale: un’arena per le esibizioni di sbandieratori, trampolieri e fuochi d’artificio; botteghe degli antichi mestieri; due aree ristoro dove gustare prodotti tipici locali e birra artigianale. Le performances teatrali avranno una struttura narrativa e comunicativa che privilegierà il contatto diretto con il pubblico, con una particolare attenzione alla narrazione itinerante. Numerose sono le compagnie che animeranno il borgo, accorse da tutta Italia: I Guardiani dell’Oca Abruzzo Tucur Teatro, Teatro Verde, Fratellanza dello Scorpione, Compagnia del Lupo Errante, faber teatro, Imperiales Friderici II, Claudia Giuliani, Cavalieri dell’Ordine di San Giorgio di Visegrád, Sbandieratori e Musici di Lanciano, Falcong, Alexsander Shezan de Bastiani, La Gualdana dell’Orso, Ensemble Il Rondello, Gianni Tribotti, Il grifone, Compagnia dei Folli, il Cerchiotondo, ensemble musicale Ars Antiqua e gruppo di danze storiche “Venus, Sir Andrea, La Mansarda Teatro Dell’orco. Ogni giorno, alle 16.30 partirà il corteo con tutte le compagnie da Piazza Filippi Pepe, la parata accompagnerà gli spettatori in fortezza. Programma

16:30 – 17:00 Piazza Filippo Pepe Parata alla conquista della Fortezza di Civitella del Tronto dalle 17:00 alle 24:00 All’interno della Fortezza sui palchi medievali e itineranti, allestimenti fissi, attività continue per grandi e piccoli Giochi di legno medievali Teatro dei burattini – Teatro Verde Accampamento, mercato medievale e campo di tiro con l’arco – Fratellanza dello Scorpione Spettacoli teatro medievale – Faber Teatro Accampamento saraceno e campo di tiro con l’arco – Imperiales Friderici II Cartomante – Claudia Giuliani Accampamento e combattimenti dell’ordine dei Cavalieri di San Giorgio (Visegrad) Spettacoli Teatro medievale – I Guardiani dell’Oca Voli con Falcone e esposizione – Falcong Magia, spade e fuoco – Alex Shezan Combattimenti di spada – Compagnia del Lupo Errante Accampamento di tende e compattimenti di spada – Gualdana dell’Orso Mangiafuorco – sir Andrea Spettacoli Teatro medievale – il Rondello Esposizione liuteria medievale – Gianni Tribotti Assaggi di Ippocrasso – Il Grifone 21.00 Spettacolo Fuoco – Compagnia dei Folli Il biglietto di ingresso per partecipare alla manifestazione costa 15 euro intero, 10 euro ridotto fino a 10 anni compiuti. Ingresso gratuito per disabili e ridotto per accompagnatori, per maggiori informazioni inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Dove acquistare i biglietti per Civitas Fortezza d’Incanto

Per partecipare a Civitas Fortezza d’Incanto è possibile acquistare i biglietti su VivaTicket è sufficiente scegliere il giorno che preferite e procedere con l’acquisto. Aree Ristoro All’interno della manifestazione saranno presenti due aree ristoro con specialità enogastronomiche locali a km 0 anche vegetariani della Masseria Giovanni con birra e idromele di Birrificio La Fortezza Per l’ingresso sarà fatta valere la normativa anti covid 19 vigente. Ai sensi del Decreto-legge 22 Aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n. 87 e dal Decreto-legge 23 Luglio 2021 n. 105, a partire dal 06 agosto 2021, l’ingresso agli eventi potrà avvenire solo dietro presentazione della Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS), che andrà mostrata all’ingresso unitamente al biglietto e ad un documento di riconoscimento in corso di validità. Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.