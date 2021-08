CONCERTI NELLE ABBAZIE, DOPO IL SUCCESSO DI CELLINO SI VA AD ATRI, IN TEATRO... PER UNA SERATA DI GRANDI SUGGESTIONI

Lo straordinario talento di Kelly Joyce accompagnata da Angelo Trabucco (piano), Gianluca Esposito (sax), Samuele Garofoli (tromba), Ivano Sabatini (contrabbasso) e Dante Melena (batteria) ha regalato emozioni uniche al pubblico presente nella Terrazza del Belvedere di Cellino Attanasio per il quinto appuntamento della settima edizione del festival Concerti delle Abbazie, a cura dell’Associazione Luzmek in collaborazione con Valle delle Abbazie e l’Agenzia per lo sviluppo locale, ITACA. Ad aprire il concerto il duo Davide Talucci (pianoforte) e Valeria Mancini in arte Celidea (voce, synth e loop). Il prossimo concerto è in programma per il 17 agosto alle 21,15 nel Teatro Comunale di Atri con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese diretta da Maurizio Colasanti con la soprano Martina Barreca, il tenore Federico Buttazzo e il basso Sandro Degl’Innocenti con brani di Ottorino Respighi (Antiche arie e danze, Suite n. 3) e di Igor Stravinsky (Pulcinella suite da balletto - in un atto con canto) in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dalla morte del noto compositore.

Si tratta del sesto di dieci gli appuntamenti in programma per il festival che terminerà il 26 agosto 2021 in alcuni dei luoghi più affascinanti della Valle delle Abbazie tra i fiumi Vomano e Mavone, coinvolgendo i siti di interesse del patrimonio culturale, storico e architettonico locale come l’Abbazia di San Salvatore a Canzano, quelle di Santa Maria di Ronzano e di Santa Maria di Propezzano. La nuova edizione del festival sarà l’occasione per scoprire e riscoprire nuove location come il piccolo Anfiteatro dell’Abbazia di Ronzano, il Chiostro dell’Abbazia di Propezzano, la Terrazza del Belvedere e il Teatro Santo Spirito a Cellino Attanasio e la meravigliosa città di Atri. Novità di quest’anno, i percorsi interattivi con QR code con curiosità musicali, naturalistiche e artistico culturali, realizzati in collaborazione con il FAI - Delegazione Provinciale di Teramo e la società acquedottistica Ruzzo Reti. Tra le altre novità dell’edizione 2021, gli Opening Concert nati in collaborazione con il Conservatorio “G. Braga” di Teramo e il festival Chieti Classica, volti alla valorizzazione dei giovani talenti del territorio. Per alcuni concerti, inoltre, sarà anche possibile assistere alle Prove Aperte dedicate prevalentemente ai bambini, ma anche a tutti i curiosi di scoprire i segreti di un concerto.

Il settimo appuntamento è per il 20 agosto alle 20.30 con Abbazia Jazz Club presso il Chiostro dell’Abbazia di Propezzano con il Daniele Falasca Septet. AJC è la nuova iniziativa del Festival “Concerti delle Abbazie” in collaborazione con l’Abbazia di Propezzano. Un momento esclusivo che ci permette di vivere ancora più intensamente la bellezza del nostro territorio grazie all’incontro tra musica, arte ed enogastronomia.

Il festival gode del sostegno del Mibact, della Fondazione Tercas, dei Comuni di Canzano, Cellino Attanasio, Castel Castagna e Atri. Hanno sostenuto il festival sponsor privati come Ruzzo Reti S.P.A., Edison, Sapori Veri, Arcadia Gruppo Penta, Lesti Pallets, Cioci S.R.L., Banca di Credito Cooperativo di Basciano. Sono partner del festival anche l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, il Conservatorio “G. Braga” di Teramo, il FAI – Delegazione Provinciale di Teramo, l’Università degli Studi di Teramo, l’Associazione Fotografi Italiani di Jazz, il festival Chieti Classica, la Cooperativa Virate, il Distretto Turistico Montano, il GAL Terreverdi Teramane, la D.M.C. Riviere dei Borghi Acquaviva, Federalberghi Teramo, Confcommercio Teramo, Assoturismo – Federazione italiana del turismo sezione di Teramo.

Biglietteria: Ciao Ticket titoli da 15 euro + prevendita. 18 euro in abbazia la sera del concerto. Riduzione soci Fai - possibilità di acquisto con bonus docenti e bonus cultura. È possibile prenotare il pacchetto turistico sul sito www.virate.it. Per tutte le info riguardo programmazione, location, geolocalizzazioni e “cose da fare” è possibile consultare il sito www.concertidelleabbazie.it. All’ingresso è necessario, come da normativa vigente, esibire il green pass.