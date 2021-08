VIDEO/ DUEMILA PERSONE HANNO FESTEGGIATO I 50 ANNI DELLA SAGRA DELLA PORCHETTA ITALICA A CAMPLI CON IL GRANDE CONCERTO DI ORIETTA BERTI

Duemila persone hanno preso parte all'atteso concerto in piazza, a Campli, di Orietta Berti. Un concerto molto partecipato per una Orietta super davvero che ha esordito con Mille la canzone ai primi posti della classifica italiana, cantata con Fedez e Achille Lauro. Il concerto è iniziato dieci minuti prima delle previste 21.30 ed è proseguito ininterrottamente per un'ora e mezza, con piena soddisfazione dei partecipanti accorsi a Campli. Un evento voluto dall'amministrazione comunale guidata da Federico Agostinelli, per festeggiare i 50 anni della Sagra della Porchetta Italica.

Prima del concerto è stato presentato un docufilm sulla tradizione della Porchetta a Campli in questi 50 anni. Alla fine del concerto, concluso da "finché la barca va", il Sindaco Agostinelli ha voluto far dono di un mazzo di fiori ad Orietta Berti, che ha voluto donarli al Duomo. Dopo, al momento dei bis, la Berti ha dedicato altre canzoni alla piazza, tra le quali "il nostro concerto" di Umberto Bindi e Giorgio Calabrese "al quale, ha detto, devo l'essere stata scoperta come cantante"

GUARDA IL VIDEO