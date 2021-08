VIDEO / TORNA LA NUOVA EDIZIONE DI ABRUZZO IRISH FESTIVAL: NON PIU' DI 3.500 PERSONE A SERA PER VIVERE L'IRLANDA

Si svolgerà dal 2 al 5 settembre la settimama edizione di Abruzzo Irish Festival a Notaresco. Nonostante le restrizione del Covid e per dare un segno di rinascita, gli organizzatori hanno voluto organizzare la manifestazione: saranno massimo 3.500 le persone che potranno accedere in paese rispetto alle novemila persone dei anni scorsi. Si entrerà com un biglietto. Previste 200 ore di muscia dal vivo, 100 artisti, villaggio celtico e selezioni di 16 tipi di birra.

