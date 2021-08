VIDEO / BRIGNANO AD ALBA, SOLD OUT PER DUE ORE E MEZZA DI RISATE

Sold out per Enrico Brignano in piazza ad Alba Adriatica. Dopo che, per tutto il pomeriggio, si era temuto che lo spettacolo potesse essere rinviato, causa maltempo, tanto che già alle 14 si era riunita la Giunta per valutare la situazione, rimandando ogni decisione alle 19. La seconda riunione, però, aveva preso atto della situazione e deciso di non rinviare lo spettacolo. Ed è andata benissimo, temperatura non estiva ma scaldata da due ore e mezzo di show, nel quale Brignano, non lesinando intercalari in dialetto abruzzese, tradendo le sue origini, ha regalato momenti di riflessione e di grande comicità. In piazza del Popolo, mille persone, tutte quelle autorizzate dalle norme Covid, ma all’esterno erano decine (forse anche un paio di centinaia) quelli che hanno seguito lo spettacolo a distanza e con i quali, con battute, lo stesso Brignano ha dialogato, commentando amaramente una norma che costringe il teatro alle mille presenze, ma lascia 50mila ingressi allo stadio o 15 mila ai rave party non autorizzati. Feroce contro i novax e contro tutta una serie di “prassi” italiche, Brignano ha anche tratteggiato una sorta di decalogo della rivoluzione, così come la vedono tanti altri popoli, quali i francesi, i cinesi, i cubani, i russi…

