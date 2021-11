SABATO IN PRIMA SERATA RAI IL FILM GIRATO A CIVITELLA DEL TRONTO E TERAMO

Andrà in onda sabato prossimo, 20 novembre, in prima serata alle 20,40 su Rai Gulp (canale 42) il film "il diritto alla felicità" , girato tra Civitella del Tronto e Teramo. È una prima visione assoluta e va in onda in occasione del 30° anniversario dalla ratifica dell’Italia della “Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (Convention on the Rights of the Child) dell’O.N.U.

DIRITTO ALLA FELICITA’” è una storia tenera e profonda al tempo stesso. E’ la storia di una amicizia tra generazioni diverse, nazionalità diverse, esperienze di vita diverse. Libero è un appassionato venditore di libri usati ed Essien è un ragazzino immigrato che vive in Italia da qualche anno. L’amicizia tra i due passa attraverso i libri che Libero presta ad Essien e la complicità tra loro cresce parallelamente alle emozioni che ciascuno di questi romanzi può regalare. Essien incontra l’occidente attraverso la sua letteratura, Libero porta a compimento il significato del suo nome cercando di fare di Essien un uomo libero. La vita, con i suoi comandamenti, porrà un finale malinconico ma nulla è perduto dove c’è complicità e affetto.