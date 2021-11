“PARLIAMO DI DONNE” DEBUTTA LO SPETTACOLO SULL’ANALFABETISMO SENTIMENTALE

Dalla collaborazione tra Il comune di Tortoreto rappresentato dall’assessore Angela Recinella e dal Sindaco Domenico Piccioni, con Nancy Eff Musicsl company, Enia club e Fuori Classe , debutterà Venerdì 26 novembre presso centro congressi Salinello Village di Tortoreto alle ore 21:00 “PARLIAMO DI DONNE”

Un atto unico con Sara Palladini, Roberto Di Donato, Nancy Fazzini, Franco Di Donatantonio e Ilenia Molis.

Nove quadri in cui si snodano percorsi di scoperta e riscoperta dell’universo femminile. La violenza assume diverse forme e sfumature; non necessariamente procura lividi sulla pelle, ma lascia segni indelebili su chi ne è vittima. Solo un atto d’amore può essere in grado di colmare un “analfabetismo sentimentale”; da qui la scelta del titolo: Parliamo di donne.

Ironia, ingenuità, spregiudicatezza e coraggio i linguaggi degli attori in scena che vogliono far emergere tutta la femminilità di una donna che, anche se alle volte frantumata dal dolore, provata da esperienze negative, riesce a reinventarsi e ad affermarsi nella sua integrità.

L’ingresso è libero; green pass e prenotazione sono obbligatori.

