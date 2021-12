ECCO TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI NATALE A CAMPLI

Presentato il calendario degli eventi natalizi di Campli, uno dei borghi più belli d’Italia.

Si comincia mercoledì 8 dicembre in piazza Vittorio Emanuele II, dalle 15 alle 19, con lo spettacolo di Babbo Natale e i suoi folletti e l’accensione delle luminarie. Sempre mercoledì 8, a Sant’Onofrio, dalle ore 15 alle 19, accensione delle luminarie e spettacolo di animazione per bambini con minifattoria, pista go kart, aree costruzioni e tanto altro a cura di Event Giochi.

Tutti gli altri eventi:

Sabato 18 dicembre

Sant’Onofrio, presso la Casa del Cittadino, ore 17, “Il Favoloso Mondo di Marilì”, spettacolo per bambini a cura di Marialisa De Dominicis.

Domenica 19 dicembre

Campli, presso la Sala Consiliare di Palazzo Farnese, ore 16, presentazione del libro di Maria Angela Vanni “Io ho vissuto la coda del Medioevo”.

Sant’Onofrio, presso l’Auditorium del Plesso Scolastico di Marrocchi, ore 19, Concerto del piccolo coro Amadeus a cura di Music Dance Academy.

Mercoledì 22 dicembre

Campli, presso l’Auditorium Santa Maria degli Angeli, ore 17, “Il Favoloso Mondo di Marilì”, spettacolo per bambini a cura di Marialisa De Dominicis.

Giovedì 30 dicembre

Campli, presso l’Auditrorim Santa Maria degli Angeli, ore 21, “Blues in Monastery”, concerto dei Soul Buddies a cura di Antonio Gambacorta e dell’Associazione culturale Unpton Sun.

Giovedì 6 gennaio

Sant’Onofrio, presso la Palestra del Plesso Scolastico di Marrocchi, ore 15, Festa dell’Epifania con animazione a cura di Verena Eventi.

“Voglio ringraziare la consigliera delegata agli Eventi, Melissa Di Egidio, e l’ufficio turistico per il coordinamento delle attività. Le festività natalizie sono uno tra i momenti migliori per visitare il nostro borgo e scoprire i tesori storici, culturali e artistici che vi sono conservati. Questo calendario di eventi è dedicato ai nostri concittadini, in particolare si più piccolo, ma anche ai turisti e visitatori che ci faranno visita” ha detto il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli.