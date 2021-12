DA DOMANI GLI STATI GENERALI DEL CINEMA ABRUZZESE

Arriva "Abruzzo Film Industry", stati generali del cinema abruzzese, finanziati dal Ministero per la Cultura, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e dal Comune dell'Aquila, a cui prenderanno parte professionisti del Cinema regionale.Autori, registi, distributori, produttori, scuole di formazione, Comuni e Proloco, festival, esercenti e gli operatori istituzionali quali Cna Abruzzo, Camere di Commercio del Gran Sasso d'Italia e di Chieti-Pescara e la Film Commission d'Abruzzo L'intento è duplice, il primo è realizzare una fotografia del sistema-cinema Abruzzo con criticità e realtà già esistenti per fornire alla Film Commission un dossier completo da utilizzare per la valorizzazione del settore. Il secondo obiettivo è diventare fucina di incontri tra i tanti professionisti, incentivando la collaborazione e lo sviluppo congiunto di nuove progettualità.

In questo ambito si colloca il primo spazio di film-market all'interno del quale saranno realizzati dei pitches nei quali autori e registi potranno proporre progetti conclusi o in fase di sviluppo a società di produzione e di distribuzione nazionali. Diversi i momenti aperti al pubblico: all'Auditorium del Parco all'Aquila lunedì 6 dicembre alle 19 proiezione dei cortometraggi dei registi abruzzesi che hanno aderito al Film Industry. Alle 21 sarà la volta del documentario girato sul Gran Sasso "Sacro moderno" del regista teramano Lorenzo Pallotta, già presentato ad 'Alice nella Città' all'interno della Festa del Cinema di Roma 2021. I registi dei cortometraggi e lo stesso Pallotta saranno presenti in sala per incontrare il pubblico.

Martedì 7 dicembre alle 18.30 tavola rotonda di fine lavori alla quale siederanno la Film Commission, le Camere di Commercio regionali, la Cna Abruzzo, gli operatori che avranno preso parte ai lavori e i rappresentanti istituzionali locali. Alle 21 gran finale in musica realizzato dall'associazione Eventi Aquilani per concludere l'edizione 2021 della Rassegna di Musica d'Autore Gong-Oh!: concerto di Filippo Graziani, presente anche il fratello Tommy, con le canzoni del padre, il grande cantautore e rocker Ivan