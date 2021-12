GIOVANE ABRUZZESE ENTRA AD AMICI E DE SICA GLI RIVELA CHE IL PRIMO GENNAIO COMINCERÀ L’ANNO NELLA NOSTRA REGIONE

Siparietto tutto abruzzese nella puntata domenicale di Amici, il popolarissimo talent di Maria De Filippi. Quando infatti il neo entrato Crytical, nome d’arte di Francesco Paone, ha detto a Christian De Sica di essere di Pescara, il popolare attore e regista ha annunciato: “Vengo a Pescara il 1 gennaio, in piazza”, svelando la sua partecipazione all’evento del primo dell’anno. Evento al quale il giovane Crytical spera di non poter assistere, visto che vuole arrivare ai serali di Amici e giocarsi la vittoria finale. Talento non manca, è entrato cantando il suo inedito e battendo in sfida Tommaso, che era in casetta dall’inizio di questa edizione.