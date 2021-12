MUSICA E SOLIDARIETA’ CON DODI BATTAGLIA A ISOLA DEL GRAN SASSO

Una serata nel segno della solidarietà e della grande musica. È quella in programma per domenica 19 dicembre, alle ore 17, a Isola del Gran Sasso. Ospite del seminario-incontro, che si terrà nella sala del Museo Stauròs nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata, sarà Dodi Battaglia, chitarrista e voce dei Pooh, la band più famosa della storia della musica italiana.

Durante il seminario-incontro, il celebre chitarrista, interprete e compositore racconterà le sue esperienze personali e professionali, lasciando ovviamente spazio alla musica. Battaglia, infatti, eseguirà anche una serie di brani utilizzando sia la chitarra elettrica che quella acustica.

La manifestazione è stata organizzata dalle associazioni “Musica alle Porte” e “Le Tre Porte”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso, il “Lions Club Valle Siciliana-Isola del Gran Sasso” e con il “Banco F.A.M. Gran Sasso”.

L’evento si caratterizza per lo spirito benefico. Il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto al “Banco F.A.M. Gran Sasso”, che da anni assiste le famiglie in difficoltà dando loro supporto alimentare e sociale.

Il costo del biglietto è 20 euro e l’ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green Pass rafforzato.