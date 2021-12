FUZZY DICE OGGI A RAIUNO PER PRESENTARE IL LORO SINGOLO DI NATALE CON LA “LITTLE TONY FAMILY”

Oggi, a partire dalle ore 14:00 sulla rete nazionale più importante, RAI1 all’interno della trasmissione OGGI È UN ALTRO GIORNO, saranno presenti i teramani FUZZY DICE come ospiti musicali per suonare il loro singolo di Natale realizzato con la Little TONY Family: “Baby It’s Christmas Time” in anteprima nazionale. “È un traguardo importantissimo che ci riempie di felicità e di gratitudine nei confronti di chi lavora con e per noi - raccontano - a partire dalla pubbliconcerti nelle figure di Maurizio Palumbo e il super Dario Cerasi fino alla magica Starpoint Corporation Srl e alla Music Universe acm che sta curando la parte Radiofonica”