SPOPOLA SUI SOCIAL "PER SEMPRE NOI"; LA CANZONE PIU' INTIMA E TENERA DI VITTORIO IL FENOMENO

E' già un successo, la nuova canzone di Vittorio il Fenomeno "Per sempre Noi", che vede il popolarissimo artista teramano mettere in musica le emozioni dei genitori che partecipano alla crescita della figlia. Una canzone particolare, forse diversa da quelle "tradizionali" di Vittorio, ma che ne scolpisce una delicatezza intima e personale, pur senza mai dimenticare l'amore per la sua terra. Cantata a due voci, con la moglie Laura Vallati... anzi a tre voci, vista la partecipazione della piccola Mia, "per sempre noi" sta gia spopolando sui social.

ASCOLTALA QUI